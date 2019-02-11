الغارديان: البغدادي تعرض لمحاولة إغتيال فاشلة

اشارت صحيفة "الغارديان" إلى "محاولة انقلاب ضد زعيم ​تنظيم داعش​ ​أبو بكر البغدادي​". ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان تأكيده أن "عناصر أجنبية تابعة لداعش خاضوا معركة استمرت يومين ضد حراس أبو بكر البغدادي، إلا أنهم خسروا وتم تصفيتهم".

واشار الشاهد الى ان "البغدادي كان في الكشمة في أيلول، حيث حاول الخوارج القبض عليه، وكانت هناك معارك ضارية، وكان هناك العديد من الأنفاق بين المنازل، وكان أغلبيتهم من تونس، كما قُتل الكثير من الناس حينها"، لافتا الى ان "البغدادي انتقل بعدهل إلى باغوز"، موضحاً أن البغدادي وحرسه الخاص بقوا في المنطقة تقريباً 6 شهور قبل أن يهربوا منها"، مضيفا:"الكل كان يعلم أين يسكن أبو بكر البغدادي وكان يتجنب الذهاب مع حراسه إلى وسط البلدة كما كان يستخدم ​سيارة​ حمراء أوبل وداعش رصد جائزة لمن يجلب المخطط الرئيسي للانقلاب أو معاذ الجيزري وهو مقاتل أجنبي سابق".