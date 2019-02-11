الرئيس السيسي يشهد الجلسة المغلقة الثانية لـ"القمة 32" للاتحاد الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال التليفزيون المصري، في خبر عاجل له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيشهد صباح اليوم الاثنين، الجلسة المغلقة الثانية لـ"القمة 32" للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى، أمس الأحد، في قمة أفريقية تاريخية في إثيوبيا.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا ثلاثيًا على هامش القمة، مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
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