اليوم.. وزير النقل يتفقد ميناء السد العالي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: يواصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لليوم الاثنين، زيارته لمحافظة أسوان. ويزور الوزير محطة البضائع في ميناء السد العالي، ويتفقد الميناء النهري والورش والمراكب، كما يحضر اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة وادي النيل ويشهد مراسم توقيع عدد من العقود خاصة بنقل البضائع.​

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