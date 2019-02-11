وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إلى العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة هي الأولى التي يقوم بها بعد توليه منصبه، إذ من المقرر أن يلتقي مسؤولين أفغان.

وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المسافرين معه، إن من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ 17 عامًا، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي الذي سيجري سلسلة لقاءات، أبرزها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن الولايات المتحدة لها مصالح أمنية مهمة في المنطقة، وتريد الاستماع من القادة على الأرض.

وحل شاناهان مكان جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أبرزها الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى كابل غداة إعلان الولايات المتحدة أن مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيبدأ جولة تشمل ست دول، بينها البلد الغارق في الحرب، وذلك بهدف تسهيل الحوار بين أطراف النزاع الأفغاني.​