محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد: أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في حوادث سير متفرقة، اليوم الاثنين، في جنوب سيناء. وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين بوقوع تصادم بين سيارتين وتصادم آخر بين سيارة ودراجة بخارية. البلاغ الأول أفاد بوقوع تصادم بين سيارتين الأولى ملاكي والأخرى أجرة جنوب سيناء، بمدينة دهب نتج عنه إصابة 4 سياح من الدنمارك من عائلة واحدة. وجرى نقلهم إلى مستشفى دهب المركزي، وإصابتهم خفيفة عبارة عن كدمات وسحجات وأخطرت النيابة للتحقيق. البلاغ الثاني يفيد بوقوع تصادم بين السيارة رقم 9162 أجرة جنوب سيناء، مع موتوسيكل داخل حي الزهراء في مدينة طور سيناء، نتج عنه إصابة شخصين ونقلا إلى مستشفى الطور.​

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 بينهم 5 سائحين في حوادث متفرقة بجنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.