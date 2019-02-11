جمارك طنجة المتوسط تحبط تهريب 300 هاتف مستعمل

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، أول أمس السبت، من إحباط عملية تهريب 300 هاتف مستعمل.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك بفرقة المراقبة في منطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط عثرت على هذه الكمية من الهواتف الذكية مدسوسة بعناية في مخابئ معدة على مستوى الكراسي الأمامية والخلفية لسيارة مرقمة بإسبانيا إثر إخضاعها لتفتيش دقيق.

وأضاف المصدر نفسه أن مغربيا مقيما بالخارج كان ينوي إدخال هذه الهواتف دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحا أنه تم إخضاع المعني بالأمر والهواتف المحجوزة إلى الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذه الحالة.