القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الإثنين 2019.2.11 10:01 صباحا بتوقيت أبوظبي 25 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المطاحن في ميناء الحديدة

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المطاحن في ميناء الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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