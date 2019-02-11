الان تتابع ترامب: قريباً سنسيطر على كل ما امتلكه داعش.. هل تصدقون ذلك؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريباً على 100 بالمئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، قائلاً إن الولايات المتحدة سوف تسيطر قريباً على نسبة 100 بالمئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا.

وختم ترامب تغريدته بتساؤل قائلاً: هل تصدقون ذلك؟، في إشارة إلى وسائل إعلام أمريكية تعارض سياسات الرئيس الأمريكي وتشكك في قدرة واشنطن على تنفيذ انسحهابها من سوريا.