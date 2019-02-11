الان تتابع تشكيل تحالف دولي ضد إيران في وارسو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وارسو- الخليج 365:

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين، جولة في وسط أوروبا تشمل المجر وسلوفاكيا وبولندا.وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، إن بومبيو يسعى خلال جولته تعويض نقص الوجود الأمريكي الذي فتح الطريق أمام قدر أكبر من النفوذ الصيني والروسي في وسط أوروبا.

وتتضمن الجولة مؤتمراً يعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن الشرق الأوسط، تأمل واشنطن أن تشكل فيه تحالفاً ضد إيران.

وستركز معظم زيارة بومبيو لبولندا على هذا المؤتمر الذي تشارك الولايات المتحدة في استضافته بشأن “مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وسيحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ في 13 فبراير. وتأمل واشنطن في كسب دعم لزيادة الضغط على إيران كي تنهي ما تصفه بسلوك هدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب العام الماضي من اتفاق أبرم في 2015 من أجل الحد من نشاط إيران النووي، ولكن الاتحاد الأوروبي مصمم على التمسك بالاتفاق.

ولم تتضح طبيعة الوفود التي سترسلها العواصم الأوروبية. وسيناقش جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر ترامب خطة أمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الرغم من أنه من غير المرجح إعطاء تفاصيل.