وزير دفاع بريطانيا: علينا الاستعداد لاستخدام القوة لدعم مصالحنا العالمية

رأى وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، أن ​بريطانيا​ يجب أن تكون مستعدة لاستخدام القوة العسكرية لدعم مصالحها العالمية بعد خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​.

وأوضح أن الحدود بين السلام والحرب "غير واضحة"، ويجب على بريطانيا وحلفائها أن يكونوا مستعدين "لاستخدام القوة الغاشمة للحفاظ على مصالحهم". وأضاف "لقد قادنا خروج بريطانيا إلى لحظة عظيمة في تاريخنا…اللحظة التي نحتاج فيها إلى تعزيز وجودنا العالمي وزيادة فتك أسلحتنا وزيادة ثقلنا".

وكشف ويليامسون عن ملامح المهمة الأولى لأكبر حاملة طائرات بريطانية "الملكة إليزابيث"، حيث ستشارك في الأعمال الحربية في ​البحر المتوسط​ ​​والشرق الأوسط والمحيط الهادي، وستكون على متنها سربين من مقاتلات F-35 البريطانية والأمريكية.