"أنصار الله": إحباط محاولة تقدم للجيش اليمني في عسير

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" اليمنية إحباط محاولة تقدم قوات يمنية حكومية باتجاه مواقع تسيطر عليها في قطاع عسير جنوب غربي ​السعودية​. وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" أفشلوا محاولة التسلل وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه. على صعيد آخر، شنت "أنصار الله" قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع للجيشين اليمني والسعودي في قطاع نجران.

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