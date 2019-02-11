وزير الخارجية المصري: دور تركيا في ليبيا مقلق

لفت وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ إلى أن "الدور الذي تلعبه ​تركيا​ في بعض الدول وخاصة في ​ليبيا​ دور مقلق ولا نقبل أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الإفريقية"، مشيراً إلى ان "ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر"، مضيفاً: "إن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف الكثير من الجهد والموارد والأرواح".

وأشار إلى "اننا نعلم جيدا ما هي مصالحنا ولدينا القدرة للدفاع عنها وفي الوقت ذاته لا نحجر على أي علاقات أخرى طالما أنها لم تأت بشكل مباشر بالضرر علينا"، لافتاً إلى "وجود جهات تتدخل في الشأن الليبي وتقدم الدعم و​السلاح​ وتوفر الموارد للتنظيمات الإرهابية".

وأضاف "الدول والأجهزة ترصد عمليات الدعم التي تقدم للتنظيمات وإذا كانت هناك مصداقية لدى ​المجتمع الدولي​ عندما يعقد المؤتمرات ل​مكافحة الإرهاب​ و​القضاء​ عليه فلابد أن يواجه هذه الحقائق ويتعامل معها بشكل صريح حتى لا يصبح في الأمر ازدواجية وربما توظيف سياسي مغلوط لهذه الظواهر"، مشدداً على أن "دوافع مصر تجاه الأفارقة دائما تحمل الخير والتعاون المشترك، مؤكداً أنه "لمصر كلمة واحدة وتوجها واحدا وأن التكامل الإفريقي يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية".