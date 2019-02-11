رئيس وزراء المجر: البلدان التي تستقبل المهاجرين ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين

حذر رئيس الوزراء المجري، ​فيكتور أوربان​ من أن البلدان التي توافق على استقبال ​المهاجرين​ "ستشهد تراجعا في معدل المسيحيين".

وفي كلمة خلال اجتماع بالعاصمة بودابست تطرق رئيس الوزراء المجري إلى انتخابات ​البرلمان الأوروبي​ المقررة في أيار القادم، وقال إن مؤيدي ومعارضي المهاجرين سيتنافسون في تلك ​الانتخابات​.

وأشار إلى تراجع معدل الولادات بشكل كبير في عموم ​أوروبا​، ومحاولة دول أوروبا الغربية حل هذه المشكلة من خلال المهاجرين.