نتانياهو يتعهّد تجميد تحويلات السلطة الفلسطينية

تعهّد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ اقتطاع جزء من عائدات ​الضرائب​ التي يتم تحويلها إلى ​السلطة الفلسطينية​"، مشيرا الى أنه "بحلول نهاية الأسبوع، سيتم استكمال العمل الإداري اللازم لتطبيق القانون المرتبط بتجميد رواتب الإرهابيين".

وأضاف "الأحد المقبل، سأعقد اجتماعا للحكومة الأمنية (المصغرة) وسنتخذ القرار الضروري لاقتطاع الأموال. على أحد ألا يشك في أنه سيتم اقتطاع الأموال بداية الأسبوع المقبل".

في المقابل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أنه نقل بطلب من الرئيس ​محمود عباس​ رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت ​اسرائيل​ بخصم فلس واحد منها".

​​​​​​وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون ​دولار​ في الشهر على شكل ​رسوم جمركية​ مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية.