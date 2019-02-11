مسؤولة إندونيسية من الإسكندرية: مصر دولة استراتيجية في السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قالت ليليس فوزية، نائبة مدير شؤون دول الشرق الأوسط بوزارة السياحة الإندونيسية، إن بلادها تعتبر مصر دولة مهمة واستراتيجية في مجال السياحة، لافتة إلى سعي بلادها لتعزيز التعاون في مجال التبادل السياحي مع مصر، لاسيما أن البلدين تمتلكان تنوعا في المناطق والمنتجات السياحية التي يمكن أن تلبي حاجة السائحين.

وأضافت "ليليس" في تصريح صحفي مساء الأحد، "أن وزارة السياحة الإندونيسية على استعداد لمزيد من التعاون مع مصر في مجال السياحة، وتسعى دائما لتحقيق التعاون المثمر بين الشركات السياحية المصرية والإندونيسية."، مؤكد أن المصريون مرحب بهم في بلادها.

جاء ذلك على هامش ملتقى السياحة الذي عقدته سفارة جمهورية إندونيسيا في مصر، بأحد فنادق الإسكندرية، بحضورالقائم بأعمال السفير الاندونيسي "يوبيل سبتيان" ، وعلي المانسترلي،.رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعدد من منظمي الرحلات ووكلاء السفر ومسئولي الشركات السياحية

وأوضحت مسؤولة وزارة السياحة الإندونيسية، أن حكومة بلادها تهدف إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إليهم خلال العام الجاري إلى ما يقرب من 20 مليون سائح من كل دول العالم، مبينة أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بتوطيد علاقة التعاون مع كل الجهات المعنية في هذا المجال بما فيها الشركات السياحية المصرية.