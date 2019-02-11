أبرزها "وقف نقيب الصيادلة وضريبة المحامين" .. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- مرافعة دفاع 120 متهمًا بأحداث "الذكرى الثالثة للثورة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر بحقهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

- دعوى نقيب المحامين المطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة

تواصل الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالعباسية، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، ويؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فىي الدعوى.

- محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

- محاكمة 304 متهمين بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

- النقض تنظر طعون المتهمين في "أحداث مسجد الفتح"

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، ثاني جلسات طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

- "الإدارية العليا" تفصل في طعون نقيب الصيادلة الموقوف لعودته للنقابة

تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الاثنين، حكمها في الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة -الموقوف بحكم قضائي- لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق.

- استكمال محاكمة 14 متهمًا في قضية "العائدون من ليبيا"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".