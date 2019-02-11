حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط أمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد، اليوم الإثنين، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتوسط مع تراجع كبير وملموس في تأثيره وفعاليته، حيث تتراجع فرصة الهطول المطري في ساعات النهار وخاصة ما بعد الظهيرة بشكل لافت، قبل أن يستقر الجو بشكل كامل مع ساعات الليل.

ويفيد الراصد الجوي أن لن يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا بوجه عام وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ومن المتوقع أن يستقر الجو من جديد، يوم الثلاثاء، وترتفع الحرارة بشكل مؤقت مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وخلال ساعات الليل المتأخرة يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، وشديد البرودة ليلا، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط أمطار أحيانا فوق المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

في يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق المناطق الشمالية من البلاد، كما تمتد الأمطار للمناطق الوسطى أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.