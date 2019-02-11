وزير الدفاع الأمريكي يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، صباح الإثنين، إلى كابول في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان، في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة طالبان.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة أن يجري وزير الدفاع الأمريكي سلسلة لقاءات، أبرزها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، كما سيلتقي القوات الأمريكية في أفغانستان.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار باتريك شاناهان في أواخر العام الماضي، ليصبح القائم بأعمال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس.