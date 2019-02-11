كوربين: مستمرون في دعم إجراء استفتاء ثان على بريكست

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قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيرمي كوربين: إن "حزبه قد يستمر في دعم إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي" (بريكست). وحث كوربين في خطاب أدلى به في مدينة كوفنتري غربي ‘نجلترا، رئيسة الوزراء تريزا ماي على الموافقة على شروط لقبول اتفاق بشأن بريكست كان قد كتبها في رسالة وبعث بها إليها، وفقا لصحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية. وأكد زعيم العمال البريطاني أن خيار إجراء تصويت عام لا يزال مطروحًا على الطاولة، بما يتماشى مع السياسة التي تم الاتفاق عليها بعد سلسلة طويلة من المباحثات بمؤتمر حزب العمال في 2018.
كان كوربين قد واجه انتقادات من جانب أعضاء عماليين في البرلمان داعمين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توضيح شروطه لقبول اتفاق حول بريكست في رسالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء، لكنه أكد أن سياسة الحزب لا تزال على ما استقرت عليه بعد مؤتمر الحزب من حيث الدعوة إلى انتخابات عامة إذا أخفقت رئيسة الوزراء في التوصل
كان كوربين قد واجه انتقادات من جانب أعضاء عماليين في البرلمان داعمين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توضيح شروطه لقبول اتفاق حول بريكست في رسالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء، لكنه أكد أن سياسة الحزب لا تزال على ما استقرت عليه بعد مؤتمر الحزب من حيث الدعوة إلى انتخابات عامة إذا أخفقت رئيسة الوزراء في التوصل إلى اتفاق عبر البرلمان، ومن ثمّ إبقاء كافة الخيارات مطروحة.
وقال: إن "خطة حزب العمال كفيلة بتأمين دعم البرلمان ولمَ شمل البلاد لكن تريزا ماي حتى الآن اختارت مسار الانقسام.. وإذا لم تكن ماي قادرة على تبّني اتفاق معقول خشية أن ذلك قد يُحدث انقساما في صف المحافظين، عندئذ الجواب بسيط: يجب أن تُجرى انتخابات عامة، وإلا فإننا سنُبقي على كافة الخيارات مطروحة على الطاولة".
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