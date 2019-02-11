ابن سلمان: مشروعات العلا "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة حتى 2022

الرياض - (د ب أ):
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروعات العلا التي تم تدشينها أمس الأحد، في العلا، غرب المملكة العربية السعودية، "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 .
وردًّا على سؤال عن الدخول إلى الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات الحالية، أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة".
ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأحد مشروعات محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشروعات الاستراتيجية الرئيسة التي تقوم بها الهيئة الملكية للمحافظة.
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