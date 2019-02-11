وضعت السلطات ​السعودية​ ستة ضوابط لسفر مواطنيها إلى ​تايلاند​. وتسمح الضوابط بمشاركة موظفي الجهات الحكومية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند. ويسمح السفر ل​رجال الأعمال​ الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند، وذلك بعد إحضار تصديق شهادة من الغرفة التجارية. وكذلك السماح لموظفي الجهات الرقابية والصحية، والمرضى ومرافقيهم بشرط أن تكون تكلفة العلاج في تايلاند أقل من غيرها في الدول الأخرى بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تضع ضوابط لسفر مواطنيها إلى تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.