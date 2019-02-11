"منى وشيما تزوجتا خالد يوسف عرفياً"... وزوجته ترد: "بريء"

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فجّر المحامي حسين البكار -الذي وكّلته كل من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج عنهما في قضية الفيديوات الجنسية المتداولة لهما - مفاجأة بأن الفنانتين تزوجتا عرفياً من المخرج السينمائي المعروف خالد يوسف.

وأكد المحامي أن النيابة تسلمت صوراً من عقود الزواج العرفي الذي تم قبل انتشار تلك الفيديوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق نفسه، نفت شاليمار شلبي زوجة المخرج خالد يوسف كل الأخبار التي انتشرت حول انفصالهما، مؤكدة أنها ستساند زوجها في محنته وأنهما سيرفعان دعاوى على كل من أساء إليهما، مشيرة إلى أنها واثقة بزوجها.

وأشارت إلى أنها تعيش في باريس مع ابنتها، وأن يوسف سافر إليهما منذ بداية الشهر للاطمئنان عليهما، ولم يهرب مثلما نُشر في الساعات الأخيرة.