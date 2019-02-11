بسبب مرضها المزمن.. كيم كاردشيان تلجأ لـ"الخلطة المقززة"

واجهت النجمة الأميركية، مؤخرا، انتقادات بشأن بشرتها

مع معاناة نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، مع مرضها الجلدي المزمن "الصدفية"، قامت بمفاجأة متابعيها على تطبيق إنستغرام، بعرض خلطة جديدة "للقضاء عليه".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كاردشيان (38 عاما) كانت منذ البداية منفتحة بشأن معاناتها مع الصدفية، إلا أنها لجأت لـ"خلطة مقززة" تسعى من خلالها للتغلب على المرض.

وقالت كاردشيان: "أنا يائسة جدا بسبب الصدفية.. لذلك لجات إلى العشب الصيني"، ثم أظهرت صحنا يبدو أنه يحتوي على سائل داكن اللون.

وتابعت: "حصلت على خلطة خاصة.. سأجربها للقضاء على هذا المرض"، فيما لم تكشف عن مكونات الخلطة.

وذكرت أنه طلب منها أن تشرب هذا السائل مرتين في اليوم، مضيفة أن "مذاقه مر ومقزز للغاية".

وختمت بالقول: "أتمنى أن تعطي هذه الخلطة نتيجة جيدة.. سنرى ذلك بعد 6 أسابيع".

وواجهت النجمة الأميركية، مؤخرا، انتقادات بشأن بشرتها التي عكست بعض الشوائب، مما جعلها تخرج عن صمتها، وتكشف أنها تعاني من الصدفية.