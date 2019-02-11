توقعات الأبراج ليوم February 11, 2019

برج الحمل
مهنياً: تحصل على ترقية كبيرة في عملك اليوم وتتمكن من تعديل الأوضاع بينك وبين زملاء العمل
عاطفياً: أنت شخصية رومانسية، ولكن الشك الزائد في الآخرين يعيق تواصلك مع الشريك، تتمكن اليوم من تصفية الأجواء بينكما
صحياً: تتمتع بصحة جيدة وتتجاوز مرحلة الإرهاق، وتعود بعد انتهاء العمل إلى ممارسة الرياضة بتشجيع من أسرتك
برج الثور
مهنياً: تفتقد اليوم وجود صديقك المقرب في العمل، وهذا ما يغير حالتك النفسية فتبحث عن أشياء أخرى تشجعك على العمل بطاقة وحماسة كبيرة
عاطفياً: أنت رومانسي ولكنك تتصادم كثيرًا مع الشريك حول خطوات المستقبل بسبب تسرعك، عليك الانتظار بعض الوقت حتى تتمكن من التفكير جيدًا فيما تقبل عليه
صحياً: حالتك الصحية جيدة وتعود إلى ممارسة الرياضة اليوم بعد فترة انقطاع طويلة مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بك وتستعدّ لبرنامج رياضي جديد
برج الجوزاء
مهنياً: تعلم من أخطاء الماضي واجتهد في العمل بشدة حتى تنال ما تريده، واستغل ذلك في الاستفادة والحصول على المزيد من الفرص
عاطفياً: الشريك يقف بجانبك اليوم ويريد مرورك من فترة الضغوط التي تسقط فيها، ويتحدث معك ويوضح لك الخطوات التي يجب اتخاذها
صحياً: حيويتك تجعلك بصحة جيدة، فحافظ عليها ولا تتركها حتى تتدهور، وإذا لاحظت أنك تعاني بعض الآلام عليك الذهاب إلى الطبيب فوراً
برج السرطان
مهنياً: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما مميزة، فتشع ببريق خاص في العمل وتستعيد الثقة بالنفس
عاطفياً: تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع
صحياً: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية
برج الأسد
مهنياً: عليك أن تبذل جهدًا كبيرًا لتظهر بشكل أفضل من زملائك في العمل، وتكون علامة فارقة في كل ما تقوم به
عاطفياً: تكون لك علاقة جديدة مع حبيب من خارج محيطك، لكن البداية تكون مضطربة بعض الشيء وتحتاج إلى الوقت لتسير الأمر كما يرام
صحياً: تواجه متاعب لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي، وهذا يتطلب منك العناية والاهتمام في اختيار أنواع الطعام
برج العذراء
مهنياً: تحاول أن تجعل لعملك مكانة كبيرة في الحياة حتى تصل إلى ما تريد من دون تأخر أو تلكؤ
عاطفياً: تتفهم الحبيب وتسير على هواه، وتر أن له حقوقاً كثيرة يجب أن يحصل عليها وتشعر بأنك مقصر في هذا المجال
صحياً: على الرغم من كل العقبات والصعوبات التي تعترضك، تكون بصحة جيدة جداً لكن لا يخلو الأمر من عوارض أو مشاكل صحية طفيفة
برج الميزان
مهنياً: تحصل على الفرص غير المتوقعة في مجال عملك، مما يمنحك الكثير من الثقة والدعم من رؤسائك، ولكن كن حذرا عند توقيع الاتفاقات
عاطفياً: تتمتع بحياة عاطفية مميزة، تجعلك قادرا على التغلب على الضغوط بينك وبين الشريك، وإذا كنت خاليا تحصل على شريك الحياة المناسب
صحياً: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى قضاء وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد
برج العقرب
مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، وثمة مؤشرات إلى بداية جيّدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور قريباً
عاطفياً: إحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور
صحياً: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر
برج القوس
مهنياً: إبتعد عن المشاكسات وحاول أن تستريح، لا تتحدّ أحدًا ولا بعض السلطات، بل كُن مترويّاً جدّاً مهما يطرأ من ظروف
عاطفياً: تتعامل مع الشريك بلياقة ولطف وتحاوره بجدية وتخوض معه في عمق التفاصيل لكي تكتشف مدى قدرته على التحمل
صحياً: إجعل الأسماك والجوز جزءاً من نظامك الغذائي لأنها تحتوي على عناصر غذائية تساعد في المحافظة على عمل الدماغ الصحّي والشاب
برج الجدي
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير ويحمل اليك جديدًا وقد يتعلق الامر بأحد أفراد العائلة أو بأحد الجيران أو المقرّبين
عاطفياً: الإشاعات التي تسمعها عن الشريك سرعان ما يتبين لك أنها في معظمها غير حقيقي
صحياً: حاول أن يكون تفكيرك إيجابياً فهذا ضروري لإنهاء الأمور العالقة بهدوء
برج الدلو
مهنياً: أمامك اليوم فرص مهنية مميزة، وتنكبّ على دراسة ميزانية أو تتلقى مبلغًا من المال أو تبدأ عملية تصحيح وترميم
عاطفياً: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف معه بكثير من العفوية
صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية
برج الحوت
مهنياً: تسير بثقة كبيرة بالنفس وتتقدم بخطى ثابتة، يكون الحظ الى جانبك لتجد نفسك على طاولة المفاوضات تناقش مواضيع رئيسية وممثلا أرفع المستويات
عاطفياً: لا تتناقش مع الشريك في تصرفات لم تصدر عنه، ومجرد الشك فيه قد تكون له عواقب وخيمة على العلاقة
صحياً: الحزن يؤدي غالباً الى مشاكل صحية متعددة، والابتعاد عن ذلك يكون بعيش حياة هادئة وسعيدة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 11, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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