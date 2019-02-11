شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد لطهران: لن نرضخ للمطالب الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

علمت "الخليج 365" أن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي أبلغ السفير الإيراني في بغداد، أريج مسجدي، أن بغداد لن تسمح لأي جهة كانت المس بالعلاقات الإيرانية -العراقية. وكشفت مصادر عراقية موثوقة لـ«الخليج 365» أن الحلبوسي الذي التقى مسجدي في مقر سفارة طهران (السبت) طمأن السفير الإيراني بأن مجلس النواب لن يستجيب للمطالب الأمريكية بتجميد وسحب أسلحة عدد من المليشيات العراقية الموالية لإيران، إضافة إلى عدم انخراط العراق في العقوبات المفروضة على طهران من قبل الولايات المتحدة. ولفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان العراقي تعهد للسفير مسجدي بوقوف البرلمان في وجه أي مشاريع قرارات من شأنها المس بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

من جهة أخرى، نظمت روسيا أمس (الأحد) عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال روسيات محكومات بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش». وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن «27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو». وكانت روسيا أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، إعادة 30 طفلا روسيا من بغداد إلى موسكو. وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال 3 سنوات من المعارك بين «داعش» والقوات العراقية. وأعلن الكرملين أن 115 طفلا روسيا ما دون 10 أعوام، و8 أطفال بين الـ11 والـ17 عاما، ما زالوا في العراق. ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات، بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن 3 سنوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في ديسمبر خلال خطابه نصف السنوي أن العمل جار لإعادة هؤلاء الأطفال.