شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: بدون «جراحة» عاجلة.. اقتصاد لبنان ينهار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

حذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس (الأحد) من انهيار اقتصاد بلاده ما لم تجر له «عملية جراحية»، لكنه سعى لطمأنة المانحين الأجانب بأن السياسيين ما زالوا يقفون صفا واحدا وراء الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها معهم العام الماضي. وقال الحريري خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: «اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة، لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي». وأضاف: «يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في مؤتمر سيدر، وفي إجماع سياسي لمحاربة الفساد».

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس أبريل الماضي.

كما دعا سعد الحريري أمس (الأحد)، إلى عدم تحميل النازحين مسؤولية كل مشاكل لبنان. وقال خلال مداخلة في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن مشكلة لبنان بقوانينه وليس في النازحين، مضيفا أن النازحين سيعودون إلى بلدهم في آخر المطاف. وأكد الحريري أن هنالك إجماعا سياسيا على برنامج الحكومة، وأن البيان الوزاري شمل كل الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن لبنان لا يملك فرصة ثانية للإصلاح ومحاربة الفساد.

وكان الحريري استهل لقاءاته على هامش مشاركته في مؤتمر «القمة العالمية للحكومات» في دبي باجتماع عقده مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر إقامته بفندق النسيم.