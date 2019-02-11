شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار من قطر لحماس لتكريس الانقسام الفلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة) كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس (الأحد)، أن قطر حولت لقطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 - 2018 لدعم حركة حماس وتعزيز الانقسام الفلسطيني. وقالت الصحيفة، إن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت أنه في عام 2018 وحده، حولت الدوحة مبلغ 200 مليون دولار تحت مزاعم أنها مساعدات إنسانية وتسديد رواتب موظفي حركة حماس. ولفتت «هآرتس» إلى أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق الأمم المتحدة. وبررت حكومة الاحتلال الموافقة على تحويل الأموال القطرية إلى غزة، برفض السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات للقطاع على اعتبار أن ذلك تمويل للانقلاب والانقسام، وقرارات الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات على حماس بوقف الكثير من الدعم لغزة.

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في عددها الصادر أمس (الأحد)، أن قطر حولت لقطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 - 2018 لدعم حركة حماس وتعزيز الانقسام الفلسطيني. وقالت الصحيفة، إن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت أنه في عام 2018 وحده، حولت الدوحة مبلغ 200 مليون دولار تحت مزاعم أنها مساعدات إنسانية وتسديد رواتب موظفي حركة حماس. ولفتت «هآرتس» إلى أن قطر التزمت بتحويل مئات ملايين الدولارات في المستقبل عن طريق الأمم المتحدة. وبررت حكومة الاحتلال الموافقة على تحويل الأموال القطرية إلى غزة، برفض السلطة الفلسطينية تقديم مساعدات للقطاع على اعتبار أن ذلك تمويل للانقلاب والانقسام، وقرارات الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات على حماس بوقف الكثير من الدعم لغزة.

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