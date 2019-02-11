شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعالج 48 ألف نازح في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

نجحت العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، في علاج 48361 يمنيا من ضحايا الانتهاكات الحوثية والنازحين من مناطق التماس حتى نهاية يناير، وتنوعت عمليات العلاج بين الطوارئ والباطنية والنساء والولادة والتحصين والتغذية.

ونوه المدير العام لمكتب الصحة والسكان في الحديدة، الدكتور علي الأهدل بالخدمات الطبية الجيدة للمرضى التي يقدمها المركز، معربا عن ارتياحه خلال زيارته الميدانية أمس إلى مديرية الخوخة لما تقدمه العيادات من أعمال إنسانية وطبية في الساحل الغربي للنازحين في مخيمات الخوخة بالحديدة.

وقال الأهدل لـ«الخليج 365»، إن تقارير وإحصاءات المشروع تعكس حجم الخدمات التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان، وكذلك الارتياح الكبير الذي لمسناه في أوساط النازحين والمجتمع المضيف الذين أكدوا أن هناك اهتماماً صحياً وإغاثياً من المركز، وهو ما يعكس المساعي الجبارة والإنسانية للسعودية في دعم ومساندة اليمنيين خصوصا أبناء الحديدة.

ولفت إلى الجهود التي يبذلها المركز في القضاء على الأمراض المنتشرة مثل الحصبة والدفتيريا والإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية، موضحاً أن السلطات الشرعية أطلقت حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان والمنظمات الفاعلة في الحديدة.