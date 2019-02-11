سامح شكري: التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة 20 فبراير

محمد طاهر ابو الجود
قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد حول سد النهضة كان إيجابيًا وأعاد إرساء المبادئ التي تم الاتفاق عليها في عام 2015،
بعدم الإضرار بالمصلحة المائية المصرية، والعمل على استفادة إثيوبيا من مواردها المائية، لافتًا إلى أن الاجتماع أعاد التواصل بين الدول الثلاث بعد الجمود في المشاورات الفنية خلال الـ8 أشهر الماضية.
وأوضح أنه سيتم استئناف اللقاءات والمشاورات...
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