ابن سلمان: مشروعات العلا "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة حتى 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مشروعات العلا التي تم تدشينها أمس الأحد، في العلا، غرب المملكة العربية السعودية، "لا شيء" قياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 .

وردًّا على سؤال عن الدخول إلى الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات الحالية، أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة".

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ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأحد مشروعات محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشروعات الاستراتيجية الرئيسة التي تقوم بها الهيئة الملكية للمحافظة.

وأقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين "رؤية العلا" للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين؛ حيث حضر حفل تدشين رؤية العلا نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، محمية شرعان الطبيعية، ويُركّز تطوير المحمية الطبيعية على إعادة تأهيل النظام البيئـي الطبيعـي، وإعـادة تـوطين الأنـواع الأصـيلة فـي المنطقـة، وتطوير الغطاء النباتي عن طريق زراعة أشجار الأكاسيا الأصـيلة، وإطـلاق الأنـواع البريـة فـي المحميـة طبقـاً للمقـاييس العالمية، وتحديداً وفقاً لإرشادات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.​