"الإداري" ينظر دعوى نقيب المحامين المطالبة بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود السعيد:

تواصل الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالعباسية، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، ويؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فىي الدعوى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.

وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.