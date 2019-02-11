شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة برفع السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

طالب رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي الأحد، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومته وشعبه.

وقال السلمي أمام جلسة استماع البرلمان العربي المخصصة للسودان بمقر جامعة الدول العربية: حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومته وشعبه؛ كي يستطيع تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدما في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني.

وبحسب «واس»، شدد المشاركون في بيانهم الصادر في ختام الجلسة بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليميا ودوليا لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي، لاسيما أن الموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية يعززان من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن بمحيطه الإقليمي وفي العالم.

» تعزيز ومكافحة

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وأعلن الموقعون على بيان «دعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب» تضامنهم معه في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبين الولايات المتحدة برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ولفت البيان الانتباه إلى تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دولة جنوب السودان وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة بالسودان.

مشيرا إلى إشادة الخارجية الأمريكية بجدية جهود السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب التي شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وغيرها من الجهود الأخرى.