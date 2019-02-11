شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترفض سياسة الاحتلال الابتزازية والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، أمس الأحد، إنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى سلطة الاحتلال رسالة رسمية تؤكد (رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها).

وأضاف لـ«فرانس برس»: لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أمريكي بفرض حصار مالي مشدد على الحكومة الفلسطينية.

وتعهّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو باقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تحول إلى فلسطين عقب مقتل شابة إسرائيلية.

ويسدد الاحتلال شهريا لـ«رام الله»، رسوما تجمعها على سلع للفلسطينيين تنقل عبر أراضيها.

وتابع الشيخ: لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية، كما أنها أصدرت تعميما على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات الحكومة. وكشف أن العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت إلى الجامعة العربية أخيرا، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي.

وتمثّل هذه الأموال أكثر من 50 % من واردات الخزينة الفلسطينية كما أنها تلبي نحو 70 % من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.