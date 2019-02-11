شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري: 90 % من الجيش الفنزويلي يرفضون مادورو والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: نحن غير الراضين نشكل 90% من القوات المسلحة، ويجري استخدامنا لإبقائهم في السلطة.
وكان الملحق العسكري بالسفارة الفنزويلية في واشنطن، العميد خوسيه لويس سيلفا، قد أعلن مؤخرا، عن قطع علاقته مع نيكولاس مادورو، ودعا عناصر القوات المسلحة في البلاد، إلى الاعتراف برئيس البرلمان، المعارض خوان غوايدو، كرئيس شرعي.
» دعوة خيمينيز
ودعا العقيد خيمينيز، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لفنزويلا، التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية، ورفضت حكومة مادورو إدخالها.
فيما أعلن اللواء بالقوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو استبان يانيز، الذي يشغل منصب مدير التخطيط الإستراتيجي بالقوات الجوية، انشقاقه عن قيادته، واعترافه برئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة على اتصال مع ضباط في الجيش الفنزويلي لإقناعهم بالتخلي عن دعم نظام مادورو.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارعت واشنطن بالاعتراف به رئيسا انتقاليا، وتبعته أكثر من 40 دولة في أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا مادورو.
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