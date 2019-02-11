أتلتيك بيلباو يفرض التعادل على برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه أتلتيكو بيلباو، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب سان ماميس، لحساب الأسبوع 23، من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وبالرغم من مشاركة ميسي أساسيا في مباراة “الليغا”، بعد غيابه عن التشكيلة الرسمية للقاء الكلاسيكو برسم ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفشل رجال المدرب ارنستو فالفيردي من تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، لتواصل المجموعة صدارتها ب51 في المركز الأول، فيما وصل أتلتيك بيلباو للمركز الـ 13 مؤقتا برصيد 26 نقطة بعد تعادل اليوم.