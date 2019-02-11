شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس» تعلن اعتقال «عميل المهام الخاصة» في غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة “حماس”، في غزة، إلقاء القبض على عميل وصفته بـ”عميل المهام الخاصة”.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “المجد” الأمني التابع لحركة حماس، لكن الموقع لم يُذكر أي تفاصيل عن عملية اعتقال المتهم، الذي قال الموقع إنه كان يُستخدم من قبل جهاز “الشاباك” الإسرائيلي لتنفيذ “عمليات خاصة”.

ونقل الموقع تفاصيل إحدى العمليات التي حاول المتهم تنفيذها، قائلاً إن: “العميل صاحب الرمز (13/07) فشل في إحدى أخطر مهامه، التي تمثلت في إدخال (فلاش) لمدة 3 دقائق في حاسوب أحد أقاربه من عناصر المقاومة الفلسطينية”.

وأضاف الموقع: “طلب ضابط المخابرات الإسرائيلي من العميل، بأن يتلف الفلاش بعد إتمام المهمة، بعد وضعه في جهاز حاسوب للحصول على معلومات داخله خلال 3 دقائق”.

وتابع أن: “العميل حصل على الفلاش من إحدى النقاط الميتة، التي يستخدمها الاحتلال للتواصل مع عملائه”.