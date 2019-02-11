شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. «بوتفليقة» يترشح لفترة رئاسية خامسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قرر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الأحد، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في البلاد شهر أبريل 2019.

ووجه بوتفليقة، رسالة للشعب الجزائري، أعلن من خلالها الترشح لولاية رئاسية خامسة وقال فيها: “كرست كل طاقاتي خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة، ولم شمل الأمة، والانطلاق في إعادة بناء البلاد”.

وأضاف الرئيس الجزائري الحالي: “لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخفِ هذا يوماً عن شعبنا لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة”.

وتعهد بوتفليقة بأن يقوم في حال فوزه في الانتخابات “بدءاً من هذه السنة” بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد “أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية”؛ بهدف تحقيق التوافق في مجال إجراء الإصلاحات، وضمان إمكانية “اقتراح إثراء الدستور”.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن أعلن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، السبت، ترشيحه بوتفليقة رسمياً لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.