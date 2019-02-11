قيادة القوات المشتركة للتحالف تعقد اجتماعها العسكري في مأرب

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:31 صباحًا, 11 فبراير 2019 م

المناطق - الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود بقاده التحالف العسكريين للقوات العاملة في مآرب من الجمهورية اليمنية و المملكة العربية السعودية ودولة الاماراتية العربية المتحدة، واطلع سموه على آخر مستجدات والموقف العملياتي وسير العمليات العسكريه.

وحضر الاجتماع فخامة نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن الاحمر ووزير الدفاع معالي الفريق الركن / محمد علي المقدشي ، اللذين اجتمعا لاحقاً مع قاده الوحدات العسكرية اليمنية في كل من المناطق( الثالثه والسادسه والسابعه).

وقد كان لحضور فخامة النائب ومعالي وزير الدفاع لإجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصله العمليات العسكريه وطرد المليشيات الحوثية الارهابيه المدعومة من ايران وتمكين الحكومه الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.