الان تتابع مصر تعلن موقفها من عودة العلاقات مع قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تعليقا على الأزمة القطرية أن دول “المقاطعة” الأربع، تجري اتصالات مكثفة مع الشركاء لتوضيح الأمور

وقال في تصريحات لشبكة قنوات “الحياة” و”ON E”، المصريتين إن موقفنا واضح ولن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات إلا في حال التغير الملموس في السياسات القطرية بحيث لا ترتد بآثار سلبية على مصر وشعبها.

وأضاف أن:”فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت”.