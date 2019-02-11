قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول إلى نتائج أكيدة.
وتوقع عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر سعداوي: مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول لنتائج أكيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.