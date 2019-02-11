عدلي سعداوي: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتويج لتاريخها الكبير

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يترتب عليها العديد من المكاسب على المستوى الأفريقي والدولي.

وأضاف، أن رئاسة مصر يأتي بمثابة السير قدمًا لإصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وخطة التنمية المستدامة الأفريقية 2063.

وشدد سعداوي، على أن رئاسة مصر على المستوى الدولي يؤكد أن دورها كلاعب رئيسي، في العلاقات الدولية المؤثرة، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يضع أفريقيا على رأس اهتماماته، ويسعى لإقامة علاقات قوية بين مصر ودول الجوار.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعتبر رئاسة دورية إلى أنها تعتبر تاريخية لمصر، وتستطيع من خلال تلك الرئاسة تقديم تجاربها في كافة المجالات إلى الأفارقة، مضيفًا "قيمة مصر مستمدة من تاريخها الطويل مع افريقيا".