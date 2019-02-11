وزير الخارجية: حالة واحدة لاستعادة العلاقات مع قطر

مصراوي - كتب – معتز عباس

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه هناك اتصالات مكثفة بين الرباعي العربي لبحث الأزمة مع قطر، لافتًا إلى أن موقف الرباعي العربي لم يتغير من الأزمة القطرية.

وأوضح "شكري"، في لقاءه خلال بث مشترك بين قنوات "دي ام سي، وأون إي، وسي بي سي، والحياة"، من أديس ابابا لمتابعة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أن الرباعي العربي لديه رؤية واضحة وثابته تجاه قطر

وشدد على أن الموقف المصري تجاه الأزمة القطرية واضحًا، ولن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات مع قطر إلا عندما يكون هناك تغير ملموس في السياسات...