وزير الأمن الإيراني: اعتقال 7 أشخاص على صلة بتنظيم داعش

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي عن "اعتقال 7 أشخاص على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي".
وأوضح علوي، في تصريح له على هامش زيارته معرضا للإنجازات الدفاعية في طهران أن "وزارة الأمن تتمتع بالقوة الاستشرافية المناسبة لرصد تحركات الأعداء كافة"، مشيراً الى "اننا تمكنا بوعي واستشراف العناصر المنتسبة إلى وزارة الأمن من الكشف عن التحركات الرامية إلى استهداف الأمن، الواحدة تلو الأخرى، في البلاد".
وأفاد علوي "باعتقال 7 أشخاص في 8 شباط الحالي كانوا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي ولديهم بعض البرامج"، لافتاً الى أن "هناك مجموعات عديدة تم القبض عليها دون أن تحقق أي نجاح".
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