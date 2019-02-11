الراي: رجل قادم من تايلند أجبر طيران "الكويتية" على الهبوط في إيران

أحيل مواطن كويتي إلى الجهات المختصة، بعدما تسبب في هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية ​الكويت​ية آتية من العاصمة ال​تايلند​ية ​بانكوك​ اضطرارياً لمدة ساعتين في ​إيران​.

وكشف مصدر مطلع لـ"الراي" الكويتية، أن "الرجل كان قادماً من تايلند، وكان في حالة (غير طبيعية) وقام على متن الطائرة بتصرفات غريبة، أربكت المسافرين، خصوصاً عندما أخذ بالصراخ والتجول بين المقاعد، ولم يمتثل لأوامر المضيفين بضرورة الجلوس والهدوء، ما أدى بطاقم الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً في إيران".

وتابع المصدر أن "الهبوط في إيران استمر ساعتين، تم خلالهما استدعاء رجال أمن المطار الذين حضروا ونجحوا في السيطرة عليه وتكبيله في مقعده، قبل أن تعاود الطائرة رحلتها المقررة إلى الكويت، وعند الوصول إلى المطار تم تسليمه إلى سلطات أمن المطار، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".