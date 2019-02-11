العثور على جسم غريب على الشاطئ الشمالي لمدينة صور

عثر قبل قليل على جسم غريب على الشاطئ الشمالي ل​مدينة صور​ في محلة البقبوق، وعلى الفور حضرت ​القوى الأمنية​ وفرضت طوقا في المكان، كما وصل عناصر من ​فوج الهندسة​ في ​الجيش​ وخبير عسكري للكشف على الجسم وتحديد ماهيته.

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