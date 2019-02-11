بالصور.. ترحب رسمي بمحافظ جنوب سيناء في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد
رحب، الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، محافظ "الفروانية" في دولة الكويت بزيارة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له.
جاء ذلك عقب وصول الوفد المصري، إلى الكويت تلبيةً لدعوة من الهيئة العامة للرياضة، لحضور الحفل السنوي للبطولة التاسعة عشر لسباقات الهجن المقامة تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال الفترة من 10 حتى 14 فبراير الجاري.
وأعرب محافظ الفروانية، عن سعادته بتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز أواصر المحبة بين الأشقاء، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن مضمار الهجن في شرم الشيخ، سيتحول إلى منبرًا للسباقات العربية وتلاقي جميع الشعوب العربية المحبة لرياضة الهجن.
وأكد محافظ جنوب سيناء أنه يسعي لتحويل مضمار الهجن في مدينة شرم الشيخ إلى ساحة سباقات دولية، ليس على المستوى العربي فقط ولكن على المستوى العالمي، تنشيطًا للسياحة الرياضية.
وأضاف أن الدول العربية لها باع في هذا المجال، لذلك حرص على الحضور لتبادل الخبرات.
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