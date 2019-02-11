استطلاع: تراجع الدعم لمحتجى "السترات الصفراء" في فرنسا إلى 55%

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):
ذكر استطلاع للرأي أن نسبة الدعم لمحتجي "السترات الصفراء" في فرنسا تراجعت إلى 55%، مقارنة بـ 58% الأسبوع الماضي و71% عندما بدأت الاحتجاجات في نوفمبر.
وأفاد الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي لاستطلاعات الرأي ونقلت عنه اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج، أن 29% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا آراء مضادة للحركة، مقارنة بـ 26% قبل أٍسبوع و11% عندما بدأت الاحتجاجات.
وقال 29% إنهم يؤيدون الحركة بينما قال 26% إن لديهم بعض التعاطف معها، مقارنة بـ 31% و27% قبل أسبوع.
وأجري الاستطلاع على ألف و18 شخصا عبر الإنترنت خلال الفترة من 5 إلى 6 فبراير.
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