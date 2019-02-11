توصيل الغاز الطبيعي إلى ثلاث مدن في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، موافقة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، على اعتماد توصيل الغاز الطبيعي لمدن "الرياض، والحامول، سيدي سالم".
جاء ذلك بعدما تقدم محافظ كفر الشيخ بطلب إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وذلك خلال العام المالي "2019 – 2020"، بتوصيل الغاز الطبيعي في المدن المذكورة
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية وتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين.
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