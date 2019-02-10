كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتراك يهاجمون لاجئين سوريين في إسطنبول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب عراك عنيف بين سوريين وم أتراك في حي "أسنيورت" بإسطنبول، ذو الغالبية السورية، أمس السبت، ما أسفر عن إصابات.

ووفق صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد، نقلاً عن تقارير تركية، وقع الاشتباك في منطقة باغلار تشيشمه بحي أسينيورت، ولم تعرف أسبابه بعد، واستخدم الطرفان فيه الأسلحة البيضاء، ما استدعى حضور فرق الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفى.

وتدخلت قوات الأمن التركية، لتطوق ميدان أسنيورت، في حين تظاهر أتراك ضد تزايد وتيرة الخلافات والمشاكل في الآونة الأخيرة بين السوريين والأتراك.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو قالوا فيها إن "المهاجمين الأتراك اعتدوا على محلات السوريين وكسروها".

يُذكر أن 3.6 ملايين سوري لجؤوا إلى تركيا منذ بداية الحرب الأهلية، ما تسبب في مشاحنات واحتكاكات متكررة بينهم وبين الأتراك في أكثر من مناسبة.