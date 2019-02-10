كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: الجنوب الليبي أصبح مرتعًا لعصابات التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور فوزي الحداد، إنَّ الواقع يَفرض أولاَ، أنْ تتوجه قوة وطنية إلى الجنوب الليبي لإنهاء الأزمات الموجودة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف الحداد، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم،: «كنا نُنادي مُنذ فترةٍ طويلة، أنْ يَقوم الجيش الليبي بـ الانتشار في الجنوب مَنعًا للاضطرابات المُتلاحقة التي تَحدث هُناك، وأنَّ كل هذا السيل الهادر منْ الخروقات، حتى أنَّ الجنوب أصبح مرتعًا للمعارضة التشادية والسودانية، إضافة إلى كل عصابات التطرف والإرهاب، وهو أيضًا منطقة شاسعة للغاية».

وأوضح الحداد، أنَّ العجيب في المنطقة الجنوبية، أنها مليئة بالخيرات، وأنَّ أكثر من 70% من ثروة النفط الليبي تَنبع من أماكن في الجنوب الليبي.

وأفادت حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأنَّ قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة النفطي، جنوب البلاد.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش الوطني بقيادة المشير، خليفة حفتر، السيطرة على الحقل النفطي الذي يعد أكبر حقول ليبيا، ومن جانب آخر، أشار الجيش الوطني، إلى أنَّ قواته اعترضت طائرة مدنية بعد إقلاعها من حقل الفيل في منطقة الجنوب أيضًا.